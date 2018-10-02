Месси может остаться в «Барселоне» после завершения карьеры

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может остаться в клубе после завершения карьеры футболиста, сообщает «Советский спорт».

Такое мнение высказал президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу.

«Мне кажется, он останется с нами и после окончания действующего контракта. Он не хочет уходить. Мы всегда говорили Месси, что он может стать человеком клуба. Это и его проект тоже», — сказал Бартомеу в интервью The Times.

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31-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2000 года.

Ранее сообщалось, что Месси провел 700-й матч за «Барселону».