Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании в отношении Роналду
Полиция Лас-Вегаса возобновило расследование дела об изнасиловании американской девушки Кэтрин Майорги нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает ТАСС.
«13 июня 2009 года в полицейский департамент Лас-Вегаса поступил звонок о сексуальных домогательствах. Потерпевшая не рассказала о месте преступления и о том, как выглядел подозреваемый, но было проведено медицинское обследование.
На момент сентября 2018 года дело снова открыто, наши детективы следуют информации, полученной от потерпевшей. Следствие ведется и в настоящее время его детали раскрываться не будут», — говорится в сообщении полиции, которое опубликовал в твиттере журналист «Би-Би-Си» Дэн Роан.
Майорга обвинила Роналду в изнасиловании 28 сентября. По ее словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. Потерпевшая утверждает, что не сообщала о случившемся столь долго из-за того, что заключила с игроком соглашение о внесудебном решении конфликта, по условиям которого получила $375 тысяч.
Ранее сообщалось, что Роналду нанял детектива для слежки за обвинившей его в изнасиловании девушкой.