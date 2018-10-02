Полиция Лас-Вегаса возобновила дело об изнасиловании в отношении Роналду

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Полиция Лас-Вегаса возобновило расследование дела об изнасиловании американской девушки Кэтрин Майорги нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает ТАСС.

«13 июня 2009 года в полицейский департамент Лас-Вегаса поступил звонок о сексуальных домогательствах. Потерпевшая не рассказала о месте преступления и о том, как выглядел подозреваемый, но было проведено медицинское обследование.

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На момент сентября 2018 года дело снова открыто, наши детективы следуют информации, полученной от потерпевшей. Следствие ведется и в настоящее время его детали раскрываться не будут», — говорится в сообщении полиции, которое опубликовал в твиттере журналист «Би-Би-Си» Дэн Роан.

Майорга обвинила Роналду в изнасиловании 28 сентября. По ее словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. Потерпевшая утверждает, что не сообщала о случившемся столь долго из-за того, что заключила с игроком соглашение о внесудебном решении конфликта, по условиям которого получила $375 тысяч.

Ранее сообщалось, что Роналду нанял детектива для слежки за обвинившей его в изнасиловании девушкой.