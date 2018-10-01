Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную

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Легенда аргентинского футбола Диего Марадона предложил футболисту Лионелю Месси не возвращаться в сборную, чтобы доказать, что аргентинская национальная команда полностью зависит от его игры, сообщает «Советский спорт».

«Я бы посоветовал ему не возвращаться в национальную команду. Сборная Аргентины детей до 15 лет проигрывает — виноват Месси. В чемпионате «Расинг» встречается с «Бокой Хуниорс» — виноват Месси. Его винят всегда и во всем. Я бы сказал Лео: «Не возвращайся в сборную. Давай посмотрим, как они тогда справятся», — приводит слова Марадоны FourFourTwo.

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На чемпионате мира сборная Аргентины с Месси в составе вышла в 1/8 финала, где проиграла Франции. Недавний осенний перерыв на международные матчи сборных Месси пропустил.

Ранее сын Марадоны оскорбил фанатов «Ювентуса».