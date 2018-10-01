Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Брэтт Коннолли, Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Ник Даун и Деванте Смит-Пелли. У гостей шайбы забросили Роберт Томас и Джордан Шмальц.
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Форвард «блюзменов» Иван Барбашев записал на свой счет голевую передачу.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 3 октября.
НХЛ. Предсезонные матчи
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)