Британские СМИ обвинили «Спартак» в сексизме из-за откровенного фото

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Британские СМИ обвинили в сексизме хоккейный клуб «Спартак», сообщает «Советский спорт».

В официальном твиттере красно-белых появилась фотография эротического содержания ведущей клубной программы на YouТube. Именно этот пост, который дошел до авторитетных британских изданий Daily Mail и The Mirror, показался иностранцам проявлением сексизма.

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«Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. «Спартак» поместил нападающую в список травмированных», – гласит комментарий «Спартака» к фото.

Сама Юлия также поделилась в инстаграме пикантной фотографией и написала: «Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И все в один день».

Британские СМИ утверждают, что многие англичане называют поступок красно-белых сексистским, однако не предоставили в качестве доказательств ни одного твита.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл ЦСКА в московском дерби.