Британские СМИ обвинили «Спартак» в сексизме из-за откровенного фото
Британские СМИ обвинили в сексизме хоккейный клуб «Спартак», сообщает «Советский спорт».
В официальном твиттере красно-белых появилась фотография эротического содержания ведущей клубной программы на YouТube. Именно этот пост, который дошел до авторитетных британских изданий Daily Mail и The Mirror, показался иностранцам проявлением сексизма.
«Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. «Спартак» поместил нападающую в список травмированных», – гласит комментарий «Спартака» к фото.
Сама Юлия также поделилась в инстаграме пикантной фотографией и написала: «Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И все в один день».
Британские СМИ утверждают, что многие англичане называют поступок красно-белых сексистским, однако не предоставили в качестве доказательств ни одного твита.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл ЦСКА в московском дерби.
Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.— Spartak Moscow (@spartak_hc) 24 сентября 2018 г.
Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4