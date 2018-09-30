Майк Тайсон заявил о превосходстве нищих боксеров над обеспеченными

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Американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон прокомментировал бедное состояние жителей Мумбаи, куда прилетел на турнир по смешанным единоборствам (ММА), передает «Советский спорт».

Тайсон прибыл в Индию на открытие соревнования MMA «Kumite 1 League». Во время общения с прессой легенда бокса выразил мнение, что нищета — это путь к успеху в спорте.

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«Думаю, чем ты беднее, тем лучше ты станешь боксировать. Самые успешные бойцы — они из трущоб. Нищие боксеры достигают больших результатов», — заявил американец Economic Times.

Также Тайсон рассказал журналистам, что не стал бы спортсменом, если бы у него был выбор.

«В MMA не слишком много платят, а я всегда шел за деньгами», — признался Тайсон.

Ранее сообщалось, что Тайсон посетит Челябинск.