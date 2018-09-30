Правительство выразило надежду на создание российской команды в «Формуле-1»
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак поздравил российского гонщика Даниила Квята с возвращением в «Формулу-1», сообщает АНО «Росгонки».
«Мы Квята поздравляем и желаем успехов. Он подающий большие надежды гонщик.
Перспективы создания российской команды «Формулы-1»? Этот вопрос не имеет прямого отношения к государству. Есть любители автомобильного спорта, вполне состоятельные бизнесмены, которые готовы в это вложиться. Мы будем их поддерживать морально, но финансово не можем. Будем надеяться, что такая команда у нас появится. Думаю, такие помыслы появились и благодаря тому, что появилась соответствующая сертифицированная инфраструктура, и благодаря тому успеху гонок в Сочи, который мы демонстрировали в течение предыдущих четырех лет», — заявил Козак.
Ранее российский автогонщик Даниил Квят прокомментировал свое возвращение в команду «Формулы-1» «Торо Россо».