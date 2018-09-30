Касаткина не доиграла матч из-за проблем со здоровьем
Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла доиграть матч первого круга турнира в Пекине, сообщает «Советский спорт».
Касаткина встречалась с немкой Лаурой Зигемунд, теннисистки провели на корте один час 19 минут. При счете 3:6, 2:4 россиянка отказалась продолжать игру из-за проблем со здоровьем.
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Во втором круге соревнований China Open Зигемунд встретится с эстонкой Анетт Контавейт.
Ранее белорусская теннисистка Соболенко стала победительницей турнира в Ухане.
Пекин (Китай). Женщины. Первый круг
Дарья Касаткина (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 3:6, 2:4