Канунников высоко оценил позиционную игру «Рубина»

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Форвард самарских «Крыльев Советов» Максим Канунников высказался относительно предстоящего матча с казанским «Рубином» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

«Год назад, когда «Крылья» победили «Рубин» как раз в кубковом матче, я отыграл за казанцев полный матч. Была тяжелая игра. Продолжаю следить за казанской командой. В большей степени за результатами. Если есть возможность, смотрю матчи. Интересно наблюдать, как в этом коллективе футболисты встраиваются в игру и как у них получается поддерживать идеи главного тренера.

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Если «Рубин» будет больше вести игру, действовать первым номером, значит, у нас будет больше возможностей проводить контратаки. В позиционной обороне «Рубин» силен, вскрыть их тяжело.

В центре играет Руслан Камболов — один из лидеров команды, ее мозг, при этом вожак. Может сыграть как в центре обороны, так и опорного полузащитника, как в последнее время. У «Рубина» много сильных игроков: дуэт Полоза с Азмуном, которые хорошо себя проявляют, Паша Могилевец и другие ребята. В «Рубине» сейчас собрался хороший коллектив, по-футбольному умный.

В Казань поеду с удовольствием, буду рад снова сыграть на местном стадионе и увидеться с ребятами. Но здесь, в Самаре, есть Рыжиков, Бурлак и Ткачук, с которыми я играл в Казани. Со всеми ребятами прекрасные отношения», — сказал Канунников в интервью клубной пресс-службе.

Ранее футболист казанского «Рубина» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».