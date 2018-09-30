Гол Голдобина не спас «Ванкувер» от поражения в матче с «Аризоной»
«Аризона Койотс» обыграла «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кристиан Фишер, Дерек Степан, Брэд Ричардсон и Майкл Грабнер. У хозяев единственную шайбу забросил Николай Голдобин.
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Регулярный чемпионат НХЛ стартует 3 октября.
НХЛ. Предсезонные матчи
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Аризона Койотс» (Глендейл, США) — 1:4