«Тампа» обыграла «Флориду» благодаря 31 сейву Василевского
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кори Конакер, Мэттью Джозеф и Джей Ти Миллер. У гостей шайбы забросили Майк Хоффман и Джонатан Хьюбердо.
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отдал голевую передачу, а голкипер «молний» Андрей Василевский сделал 31 сейв.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 3 октября.
НХЛ. Предсезонные матчи
«Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 2:3