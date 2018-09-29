«Боруссия» победила «Байер», уступая по ходу матча 0:2
Дортмундская «Боруссия» добилась волевой победы над «Байером» в матче 6-го тура чемпионата Германии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
После первого тайма леверкузенский клуб имел преимущество в два мяча благодаря голам Митчелла-Элии Вайзера и Жонатана Та. Однако во втором отрезке игры «шмели» отправили в ворота «Байера» четыре мяча: дублем отметился Пако Алькасер, еще по одному голу на свой счет записали Марко Ройс и Якоб Ларсен.
Ранее сообщалось, что «Бавария» проиграла впервые в сезоне.
Футбол. Чемпионат Германии. 6-й тур
«Байер» (Леверкузен) — «Боруссия Д» (Дортмунд) — 2:4
Голы: 1:0 — Вайзер, 9; 2:0 — Та, 39; 2:1 — Ларсен, 65; 2:2 — Ройс, 69; 2:3 — Алькасер, 85; 2:4 — Алькасер, 90+4.