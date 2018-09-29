Дубль Неймара принес «ПСЖ» победу над «Ниццей»
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Ниццу» в матче 8-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает «Советский спорт».
Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ниццу и завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан.
Победу столичной команде принесли голы форварда Неймара и полузащитника Кристофера Нкунку.
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В составе «Ниццы» красную карточку получил хавбек Вилан Сиприен.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным проиграл «Сент-Этьену».
Футбол. Чемпионат Франции. 8-й тур
«Ницца» (Ницца) — «ПСЖ» (Париж) — 0:3
Голы: 0:1 — Неймар, 22; 0:2 — Нкунку, 46; 0:3 — Неймар, 90+2
Удаления: Сиприен, 59; — нет.