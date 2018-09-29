«Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби

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«Рома» взяла верх над «Лацио» в матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Игра проходила на столичном стадионе «Олимпико» и завершилась победой «волков» со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились защитники Федерико Фасио и Александар Коларов, а также хавбек Лоренцо Пеллегрини. Единственный гол «орлов» на свой счет записал форвард Чиро Иммобиле.

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Ранее сообщалось, что тренер «Милана» находится на грани увольнения.

Футбол. Чемпионат Италии. 7-й тур

«Рома» (Рим) — «Лацио» (Рим) — 3:1

Голы: 1:0 — Пеллегрини, 45; 1:1 — Иммобиле, 67; 2:1 — Коларов, 71; 3:1 — Фасио, 86.