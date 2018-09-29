«Краснодар» не отпустил своего воспитанника в «Удинезе»
Итальянский «Удинезе» минувшим летом хотел приобрести полузащитника «Краснодара» Алекса Мацукатова, сообщает «Советский спорт».
По информации Calciomercato, команда из Удине хотела арендовать 19-летнего хавбека за €500 тысяч с последующим правом выкупа, однако руководство «быков» ответило отказом.
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В текущем сезоне Мацукатов выступает за «Краснодар-2», за который провел десять матчей, не отметился результативными действиями и получил одну желтую карточку.
Он является воспитанников краснодарского клуба.
Ранее сообщалось, что жена игрока «Краснодара» Павла Мамаева назвала причины развода с мужем.