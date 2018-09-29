«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в АПЛ в своей историй

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»Манчестер Юнайтед» уступил «Вест Хэм Юнайтед» в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу (1:3), сообщает «Советский спорт».

После семи сыгранных туров манкунианцы набрали лишь десять очков при разнице забитых и пропущенных мячей «-2».

Таким образом, «красные дьяволы» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью выдали худший старт в чемпионате Англии в своей истории. До этого худшим показателем были десять очков и «+1» после семи туров в сезоне-2013/14, когда «МЮ» финишировал в таблице на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что Моуринью объяснил отсутствие капитанской повязки у Поля Погба.