Россиянин Квят вернулся в «Торо Россо»

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Российский гонщик Даниил Квят вернется в команду «Торо Россо» в следующем сезоне «Формулы-1», сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба команды, россиянин займет место Пьера Гасли, который в 2019 году перейдет в состав основной команды концерна «Ред Булл».

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Квят выступал за «Торо Россо» в сезоне-2014 , а также в 2016-2017 годах. Отмечается, что пилот Брендон Хартли может покинуть команду. Кандидатами на его место называют Паскаля Верляйна и Мика Шумахера.

Ранее российский пилот команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин считает, что Квят является талантливым гонщиком.