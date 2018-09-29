Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Миннесоту»
«Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей три (1+2) очка набрал Александр Керфут. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голевой передачей.
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Регулярный чемпионат НХЛ стартует 3 октября.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в предсезонном матче НХЛ.
НХЛ. Предсезонный матч
«Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — «Миннесота Уайлд» (Миннеаполис, США) — 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)