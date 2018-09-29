Теннисистка Чакветадзе родила дочь

Известная российская теннисистка Анна Чакветадзе впервые стала матерью, сообщает «Советский спорт».

Радостной новостью двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России поделилась в своем твиттере.

«Лапочка дочка пожаловала! Добро пожаловать, маленькая девочка. Мы любим тебя», — написала спортсменка.

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31-летняя Чакветадзе завершила профессиональную карьеру в 2013 году, а в 2014 году вышла замуж за швейцарского банкира с украинским гражданством.

Ранее сообщалось, что игрок «Краснодара» Павел Мамаев разводится с женой.