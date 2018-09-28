Решение по делу керлингиста Крушельницкого будет опубликовано к концу октября

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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого в конце октября, сообщает ТАСС.

«Решение по делу Крушельницкого, как ожидается, будет опубликовано к концу октября», — проинформировали в пресс-службе CAS.

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Слушание по делу керлингиста, который подозревается в употреблении допинга, прошло 19 сентября.

Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, в связи с которым была возможна двухлетняя дисквалификация Крушельницкого. Против такого развития событий возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

Ранее американского легкоатлета чуть не отстранили от соревнований из-за мяса.