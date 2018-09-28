Федерер назвал автора лучшей подачи в истории тенниса
Швейцарский тенннисист и вторая ракетка мира Роджер Федерер назвал лучшую подачу в истории тенниса, рассказав о карьере одного из своих кумиров американца Пита Сампраса, сообщает «Советский спорт».
«Карьера Сампраса невероятна. Он семь раз побеждал на Уимблдоне и пять — на Открытом чемпионате США. Его последнюю победу на US Open я не забуду никогда – он обыграл своего главного соперника Агасси.
Думаю, Пит обладает лучшей подачей из тех, что мы когда-либо видели. Сегодня тоже есть много игроков с хорошим вводом мяча в игру, но то, как Сампрас использовал подачу и развивал атаку – невероятно», – цитирует Федерера Tennis World USA.
Сампрас – 14-кратный победитель турниров «Большого шлема». Больше него побед на мэйджорах имеют только Рафаэль Надаль (17) и Роджер Федерер (20). Серб Новак Джокович добыл свой 14-й трофей на минувшем US Open.
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