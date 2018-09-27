Турецкие болельщики обвинили УЕФА в расизме

<img src="">

27 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании определил место, в котором пройдет чемпионат Европы по футболу в 2024 году.

УЕФА выбирал между Германией и Турцией, и выбор Союза пал на первую страну, которая уже принимала раньше крупные турниры: два чемпионата мира и один чемпионат Европы.

Реклама

Этот выбор не устроил турецких болельщиков, которые тут же обвинили УЕФА в расизме, вспоминая скандал с игроком немецкой сборной Месутом Озилом.

Конфликт произошел после чемпионата мира — 2018 в России, где Германия сенсационно заняла четвертое место в группе. Игрок немецкой команды турецкого происхождения был раскритикован за фотографию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Озил принял решение покинуть сборную, обвинив при этом руководство Немецкого футбольного союза в расизме.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее УЕФА определил место проведения чемпионата Европы — 2024.