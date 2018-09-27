Стала известна зарплата Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии

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Стали известны детали нового контракта наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, который на днях согласился продлить контракт с Футбольной ассоциацией Англии до 2022 года, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», в новом соглашении английского специалиста прописана зарплата в €3,3 млн. Кроме того, согласно нынешнему соглашению, которое истекает в 2020 году, Саутгейт с учетом бонусов получит €2,8 млн, что не сильно отличается от окладов предыдущих наставников команды Сэма Эллардайса и Роя Ходжсона.

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Саутгейт является главным тренером сборной Англии с 2016 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата мира — 2018, где уступила будущему серебряному призеру первенства сборной Хорватии со счетом 1:2.

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