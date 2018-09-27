Президент Зимбабве намерен создать поле для гольфа совместно с Трампом

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением создания поля для гольфа на территории его страны, сообщает «Советский спорт».

По информации издания Associated Press, на встрече инвесторов в Нью-Йорке Мнангагва объявил, что выступил с инициативой в адрес советников Трампа еще в начале этого года. Сообщается, что под это дело будет отведен лучший участок — вблизи живописного водопада Виктория.

Ранее тренер сборной Бразилии ответил Трампу на слова о «футбольной стране».