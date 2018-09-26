Пятикратная чемпионка Игр из Голландии обвиняется в допинге

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Пятикратная олимпийская чемпионка в составе сборной Нидерландов по конькобежному спорту Ирэн Вюст обвиняется в нарушении запрещенных веществ. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам спортсменки, она в течение четырех лет регулярно принимает гормональный препарат тиракс. Данный препарат способствует увеличению гормона тироксина в организме и улучшает метаболизм.

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«Я начала принимать этот препарат после Олимпийских игр в Сочи, поскольку врачи нашли у меня проблемы с щитовидной железой и прописали это средство. Меня раздражает, что некоторые употребляют тиракс без медицинских показаний, что негативно влияет на тех людей, которым это лекарство необходимо», — цитирует Вюст Omroep Brabant.

При этом голландка отметила, что выступает против допинга и выразила недовольство в связи с обвинениями в ее адрес.

Вюст является обладательницей пяти золотых медалей Олимпийских игр, а также многократной чемпионкой мира. Кроме того, голландская спортсменка является единоличной рекордсменкой среди всех конькобежцев по количеству олимпийских медалей за карьеру (11), а также рекордсменкой среди всех женщин на зимних Олимпиадах по количеству медалей в личных дисциплинах