ИААФ собирается дать отпор иску ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) намерена до конца отстаивать свою позицию по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
ВФЛА подала иск в в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по поводу своего отстранения.
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«ИААФ с самого начала четко определила свои требования и процесс восстановления под контролем независимой рабочей группы. Мы придерживаемся тех решений, которые приняли, и полностью уверены в своей правоте», — сообщили в пресс-службе организации.
Ранее вице-президент ВФЛА считает подачу иска в CAS «единственно верным решением».