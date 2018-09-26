ИААФ собирается дать отпор иску ВФЛА

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) намерена до конца отстаивать свою позицию по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

ВФЛА подала иск в в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по поводу своего отстранения.

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«ИААФ с самого начала четко определила свои требования и процесс восстановления под контролем независимой рабочей группы. Мы придерживаемся тех решений, которые приняли, и полностью уверены в своей правоте», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее вице-президент ВФЛА считает подачу иска в CAS «единственно верным решением».