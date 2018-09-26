Вице-президент ВФЛА считает подачу иска в CAS «единственно верным решением»

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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов прокомментировал решение организации подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу восстановления в правах, передает ТАСС.

«Я считаю наше решение верным, как можно говорить о нахождении в дорожной карте федерации критериев, выполнение которых не находится в ее компетенции?

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Как бывший спортсмен, я считаю, что это именно то, что надо сейчас нашим ребятам, они завоевывают медали на стадионах, говорю сейчас о тех, кто допущен для участия в международных соревнованиях, ну а мы будем отстаивать права наших легкоатлетов в правовом поле», — заявил Сильнов.

Ранее президент ВФЛА раскрыл подробности поданного в CAS иска.