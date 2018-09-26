«Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым победил «Сент-Луис»

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче предсезонного турнира, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу действующих чемпионов.

Заброшенными шайбами отметились Шейн Герсич, Натан Уокер, Мэдисон Боуи и Чандлер Стивенсон. Российские нападающие Александр Овечкин и Сергей Кузнецов записали на свой счет по одной результативной передачи.

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Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в ночь на 4 октября по московскому времени.

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