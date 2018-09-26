«Манчестер Юнайтед» уступил «Дерби Каунти» и вылетел из Кубка лиги

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«Манчестер Юнайтед» уступил «Дерби Каунти» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги и покинул турнир, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей в серии пенальти со счетом 8:7.

Основное время игры закончилось со счетом 2:2. У «красных дьяволов» голы на свой счет записали Хуан Мата и Маруан Феллайни, а у «Дерби» отличились Гарри Уилсон и Джек Мэрриот.

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С 67-й минуты игры подопечные Жозе Моуринью остались в меньшинстве из-за удаления голкипера Серхио Ромеро. А в серии пенальти были сильнее игроки «Дерби» — 8:7.

Ранее сообщалось, что Моуринью в присутствии игроков «МЮ» лишил Поля Погба капитанского статуса.

Футбол. Кубок английской лиги. 3-й раунд

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Дерби Каунти» (Дерби) — 2:2 (7:8 по пенальти)

Голы: 1:0 — Мата, 3; 1:1 — Уилсон, 59; 1:2 — Мэрриот, 85; 2:2 — Феллайни, 90+5

Удаления: Ромеро, 67; — нет.