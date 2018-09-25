Хоккеистки из сборных США и Канады поженились
Капитан женской сборной США по хоккею Меган Дагган женилась на канадской хоккеистке Джиллиан Эппс, сообщает «Советский спорт».
«Самый невероятный день всей моей жизни», — написала Дагган в твиттере.
Дагган является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. На счету ее супруги три золотые медали Игр — из Турина-2006, Ванкувера-2010 и Сочи-2014.
Ранее сообщалось, что жена полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова подала на развод и требует алименты.