Глава МВД Казахстана рассказал о ходе расследования дела об убийстве Тена
Министр внутренних дела Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал о ходе расследования дела об убийстве бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена.
«Сейчас принимаются меры по завершению расследования уголовного дела», — цитирует Касымова «РИА Новости».
Как отметил главы МВД Казахстана, уже определены все квалификации, проходит процедура ознакомления и окончания уголовного дела.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
Ранее сообщалось, что дело об убийстве Тена передадут в суд до конца месяца.