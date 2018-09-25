Глава МВД Казахстана рассказал о ходе расследования дела об убийстве Тена

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/11875351/RIAN_2373151.HR-pic905-895x505-1745.jpg">

Министр внутренних дела Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал о ходе расследования дела об убийстве бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи по фигурному катанию Дениса Тена.

«Сейчас принимаются меры по завершению расследования уголовного дела», — цитирует Касымова «РИА Новости».

Реклама

Как отметил главы МВД Казахстана, уже определены все квалификации, проходит процедура ознакомления и окончания уголовного дела.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

Ранее сообщалось, что дело об убийстве Тена передадут в суд до конца месяца.