Украинский игрок опоздал на матч из-за ДТП и забил мяч

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Нападающий донецкого «Олимпика» Максим Дегтярев опоздал на матч шестого тура чемпионата Украины из-за ДТП, сообщает »Советский спорт».

По словам адвоката спортсмена, в его иномарку на парковке на высокой скорости врезался автомобиль.

«Инцидент произошел за час до игры. Дегтярев был в форме. Он никуда не убегал с места происшествия. Отдал документы, написал объяснение полиции. Эти «пластилиновые» не торопились ничего оформлять. Он опаздывал на игру — игрок основного состава важный, оставил друзьям ключи. Пока полиция продолжала оформлять, я его повез на игру», — цитирует Football.ua Александра Машкова.

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Отмечается, что Дегтярев вышел на поле на 46-й минуте. На 82-й он забил мяч и установил окончательный счет — 3:1.

Ранее сообщалось, что автобус клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» попал в ДТП по пути на игру с петербургским СКА.