Тренер ЦСКА пропустил пресс-конференцию из-за похорон

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не явился на пресс-конференцию после матча 8-го тура чемпионата России против столичного «Спартака», сообщает «Чемпионат.com».

Как рассказали в пресс-службе армейского клуба, наставник не смог присутствовать на пресс-конференции из-за того, что отправился на похороны председателя правления белорусского БАТЭ Анатолия Капского, который скончался на 53-м году жизни.

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«Виктор Михайлович уже по дороге в аэропорт, едет на похороны своего близкого друга Анатолия Капского», — заявил директор департамента по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов.

Вместо Гончаренко в пресс-конференции принял участие его помощник Сергей Овчинников.

Матч ЦСКА — «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА посвятили баннер хавбеку «Спартака» Денису Глушакову.