Российский боец MMA подверглась критике за отказ от мясоедения

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Анастасия Янькова призналась, что уже много лет назад отказалась от употребления в пищу красного мяса, предает «Советский спорт».

«Косметика, тесты на животных, одежда и аксессуары делаются из животных. Все, что мы потребляем, чаще всего вредит животным. Так что это чистой воды лицемерие, говорить, что не ем мясо, потому что люблю животных», — написала спортсменка в своем инстаграме под фотографией с животным.

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Признание Яньковой оценили не все ее подписчики. Так, пользователи оставляют многочисленные нелицеприятные записи в адрес бойца.

«Злая будешь как собака! Поэтому ты дерешься постоянно, потому что голодная, тебе мяса хочется», — написал пользователь под именем Said7777777msm.

Ранее сообщалось, что Янькова проиграла впервые в своей карьере в ММА.