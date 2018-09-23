Брудов: было ощущение, что у Поветкина есть все шансы на победу

<img src="">

Временный чемпион мира по версии WBA и чемпион России в первом тяжелом весе боксер Валерий Брудов в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» признался, что после первого раунда Алексндра Поветкина поверил, что россиянин сможеть одолеть британца Энтони Джошуа.

«Саша провел достойный поединок. Но, к сожалению, пропустил хорошую атаку соперника. После того, как у Поветкина получился отличный удар в конце первого раунда, возникло ощущение, что Александр может сотворить сенсацию. По ходу боя складывалось ощущение, что у Александра есть все шансы на победу.

Реклама

У нашего боксера был еще момент в начале встречи, когда Поветкин зацепил Джошуа так, что у британца вздрогнули ноги. По ходу у нашего спортсмена все получалось. Я, конечно, не знаю, как считали судьи, но Александр смотрелся очень достойно.

Были ли мысли о нокауте в седьмом раунде? Нет, таких мыслей не возникало. Я думал, что поединок дойдет до поздних раундов, а там уже победит тот, у кого останется больше сил и хватит выносливости», — заявил Брудов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее Александр Усик прокомментировал бой Джошуа с Поветкиным.