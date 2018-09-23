Джошуа нокаутировал Поветкина в чемпионском бою

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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа победил нокаутом российского спортсмена Александра Поветкина, сообщает ТАСС.

Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям.

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Бой Поветкина с Джошуа прошел 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.

Ранее боксер Джошуа сравнил бой против Поветкина с путешествием в ад.