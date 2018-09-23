Джошуа нокаутировал Поветкина в чемпионском бою
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа победил нокаутом российского спортсмена Александра Поветкина, сообщает ТАСС.
Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям.
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Бой Поветкина с Джошуа прошел 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого боя.
Ранее боксер Джошуа сравнил бой против Поветкина с путешествием в ад.