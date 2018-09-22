Аленичев рассказал об эмоциях от первой игры «Енисея» на домашнем стадионе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/323/11927323/DlneiM_XoAAswyp-pic905-895x505-90534.jpg">

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Урала» со счетом 1:2 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

«Хотел бы поблагодарить, в первую очередь, наших болельщиков, которых собралось сегодня очень много! Все мы ждали этого праздника, все-таки семь туров играли практически на выезде. И вот хотели подарить фанатам праздник, к сожалению, огорчили их результатом, не на тот исход мы надеялись. В первом тайме игроки наши были не столь активны.

Реклама

Возможно, сказывалась какая-то скованность в наших действиях, потому что пришел полный стадион, давно мы не играли при таком количестве болельщиков. Ко второму тайму в перерыве внес поправки, попросил ребят играть более агрессивно и активно. Считаю, что вторая половина игра прошла, пусть и с минимальным, но нашим преимуществом. После того, как пропустили второй гол, стало нелегко, но сумели отыграть один мяч. Затем, уже команда соперника отошла всеми силами назад, осталась практически полностью в своей штрафной площадке.

Такую массированную оборону непросто было пройти — шанс был либо со стандартных положений, либо после фланговых проходов. Очень дисциплинировано соперник играл в обороне. В последние минуты нам не дали сравнять счет. Один из таких моментов был у Марко Обрадовича, в конце игры он мог сыграть более хладнокровно и спасти этот матч.

Теперь полностью переключаемся к подготовке к кубковой игре. Понимаем, что соперник далеко не «Урал» и не другие команды премьер-лиги. Поэтому, сперва, подумаем о кубке, потом уже будем думать о чемпионате», — цитирует Аленичева пресс-служба клуба.

Ранее «Урал» удержал победу в матче с «Енисеем».