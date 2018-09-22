Хавбек «Вулверхэмптона» бросил вызов Усейну Болту

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Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре выразил уверенность, что на футбольном поле он сможет быть быстрее даже восьмикратного олимпийского чемпиона спринтера Усейна Болта, сообщает «Советский спорт».

«Болт недавно начал выступать в Австралии, так что в следующем сезоне он может стать моим соперником в АПЛ. Но надо помнить, что ему не надо было бежать с мячом, чтобы выигрывать олимпийские медали.

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Очевидно, Болт победил бы меня на дистанции более 100 метров. Но на траве на 30 метров с мячом я выиграю у него. Я много раз тренировался с экспертами-спринтерами, и все они согласны с тем, что бег с мячом и бег без мяча требует два совершенно разных метода», — цитирует Траоре The Sun.

Звание самого быстрого игрока этого сезона принадлежит нападающему «Эвертона» Доминику Калверту-Льюину, который достиг максимальной скорости в 34,94 км/ч в матче против «Саутгемптона» 18 августа.

Однако Траоре 31 января 2017 года в матче против «Вест Хэма» показал результат 34,97 км. При этом отмечается, что на одной из тренировок полузащитник разогнался до 38 км/ч.

Ранее сообщалось, что восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт дебютировал в профессиональном футболе.