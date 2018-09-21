Фелпс раскритиковал WADA за решение о восстановлениии РУСАДА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/897/10124897/upload-2016-08-13T013242Z_743349676_RIOEC8D04AG96_RTRMADP_3_OLYMPICS-RIO-SWIMMING-M-100MBUTTERFLY-pic905-895x505-3208.jpg">

Многократный олимпийский чемпион пловец Майкл Фелпс раскритиковал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за решение восстановить в статусе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает «Советский спорт».

«Когда уже эта организация начнет брать на себя ответственность за происходящее и изменится? Сейчас вся эта история мало напоминает спорт. Спорт и допинг не имеют ничего общего. Когда ты вкачиваешь в свой организм допинг, ты перестаешь быть спортсменом.

Реклама

Мне грустно видеть происходящее. Я уже раньше жаловался на это. И даже давал показания в суде. Все равно ничего не меняется. Даже не знаю, что ждет нас дальше. Что еще может случиться? Кто-то должен взять на себя ответственность, раз уж WADA ничего не делает.

Мне больно видеть, что WADA делает со спортом. Я уже долгие годы твержу об этом. Даже не знаю, соревновался ли я когда-либо с «чистыми» спортсменами. Это грустно. Даже на Олимпийских играх или чемпионате мира все то же самое. Мне обидно, что все устроено именно так.

Считаю, что россиянам нельзя было разрешать выступать на соревнованиях. Если ты сдал положительную пробу, то ты больше не должен выступать. Но другие этого не понимают», — приводит слова Фелпса AFP.

Ранее сообщалось, что сотрудники WADA в ближайшее время посетят антидопинговую лабораторию Москвы.