Решение WADA по РУСАДА назвали ключевым для российского спорта

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Президент Федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло России Алексей Власенко прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает газета «Известия».

«Это очень важное решение, можно сказать, ключевой вопрос для всего российского спорта. Ведь если мы проводили чемпионаты мира или этапы Кубка мира, нам приходилось посылать пробы в другие страны, что вызывало много проблем. Поэтому я хочу снять шляпу перед основными переговорщиками.

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WADA ставило перед нами два практически невыполнимых пункта. Чтобы выполнить их без репутационных последствий, надо было проявить великолепные дипломатические способности», — сказал Власенко.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике, а 21 сентября 2018 года восстановлено в правах.

Ранее сообщалось, что СБР оценил шансы восстановиться после решения WADA по РУСАДА.