РУСАДА отреагировало на восстановление в правах

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Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.

«Мы, безусловно, приветствуем решение WADA. Рады, что есть прогресс в нашей совместной работе, мы открыты к дальнейшему сотрудничеству.

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За последние два года РУСАДА провело громадную работу по созданию концептуально нового агентства, которое соответствует лучшим мировым стандартам независимости и прозрачности. Самое важное — вернуть нашим спортсменам возможность участвовать в спортивных соревнованиях на равных», — заявил председатель.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее в Госдуме назвали восстановление РУСАДА «признанием огромной работы».