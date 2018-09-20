Адвокат Родченкова назвал решение WADA «величайшим предательством»
Адвокат бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «Советский спорт».
«Это величайшее предательство чистых спортсменов в олимпийской истории», — приводит слова адвоката корреспондент AP Джеймс Эллингуорт.
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Исполком WADA принял решение о восстановлении РУСАДА большинством голосов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее Винер-Усманова прокомментировала восстановление РУСАДА в правах.