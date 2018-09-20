УЕФА открыл дело в отношении Роналду по итогам матча с «Валенсией»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Валенсией», сообщает «Советский спорт».

По информации американского ESPN, дело будет рассмотрено 27 сентября.

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Роналду получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи. Сообщается, что он схватил Джейсона Мурильо за волосы. Такую информацию передал главному судье Феликсу Брыху его ассистент Марко Фритц. Для португальца это первое в карьере удаление в Лиге чемпионов. Роналду покинул поле со слезами на глазах.

Ранее сестра Роналду назвала это удаление «позором».