Адвокат рассказал, почему Глушаков решил развестись с женой
Адвокат Марина Дубровская рассказала о причинах капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова подать на развод со своей женой Дарьей, сообщает Super.
«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей. Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться по поводу имущества и по поводу детей. Тем не менее Дарья на диалог не идет», — заявила юрист, представляющая интересы футболиста.
Кроме того, Дубровская отмечает, что Глушаков узнал о неверности своей жены, однако желал завершить бракоразводный процесс без лишнего шума. По словам адвоката, Дарья Глушакова не желает огласки своей измене, а футболист любит своих детей.
Ранее бывший российский теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что футболисты столичного клуба организовали бунт против итальянского наставника красно-белых Массимо Карреры.