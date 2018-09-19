Экс-игрок сборной России назвал сумасшествием отстранение Глушакова и Ещенко

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился своим мнением по поводу скандала вокруг футболистов «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко и главного тренера москвичей Массимо Карреры, передает Rusfootball.info.

Конфликт произошел из-за того, что игроки поставили «лайк» к публикации актера Дмитрия Назарова, в которой тот критикует тренера красно-белых.

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«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы были футболисты в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие — обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад», — заявил Канчельскис.

«Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом пусть ищут в том, какие лайки у Глушакова и Ещенко», — добавил он.

Ранее стало известно, что из-за конфликта с тренером Глушаков и Ещенко не полетели с командой в Вену на матч Лиги Европы.