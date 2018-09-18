«Интер» забил два мяча за шесть минут и вырвал победу у «Тоттенхэма»

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Миланский «Интер» на своем поле оказался сильнее лондонского «Тоттенхэма» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, одержав победу со счетом 2:1, сообщает Sport24.

На 53-й минуте датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен пробил низом и открыл счет. В концовке встречи, на 86-й минуте, нападающий «Интера» Мауро Икарди сравнял счет, забив мяч с лета в нижний угол ворот Михела Ворма. Победный гол забил хавбек миланцев Матиас Весино Фалеро.

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Ответная встреча команд состоится в рамках пятого тура группового этапа турнира.«Тоттенхэм» и «Интер» сыграют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 28 ноября.

Ранее «Барселона» благодаря хет-трику Месси разгромила ПСВ.