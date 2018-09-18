Вице-президент WADA будет голосовать против восстановления РУСАДА

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Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что будет голосовать против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на исполкоме WADA 20 сентября, сообщает «Советский спорт».

Норвежка известна тем, что стала первым членом высшего руководства WADA, выступившим против компромисса с РУСАДА, настаивая на том, что Россия еще не исполнила главных требований.

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«Я буду голосовать против восстановления России. Я вижу, что прогресс достигнут, и я признаю усилия, предпринятые РУСАДА, но пока доклад Макларена не признан, и у WADA до сих пор нет доступа к пробам в московской лаборатории, я буду голосовать против восстановления РУСАДА.

Новое предложение значительно отклоняется от первоначальной дорожной карты, и поэтому обязана защищать предыдущие решения исполкома WADA — это одно из самых важных решений, с которым когда-либо сталкивалось антидопинговое сообщество.

Я проголосую, поддержав первоначальную дорожную карту. Я считаю, что никогда не стоит идти на компромисс, который подрывает ваш авторитет. Решение восстановить РУСАДА бросает вызов комитету спортсменов, которые очень четко заявили, что не готовы сейчас принять это. Эта ситуация навсегда определит доверие к WADA как к независимому и сильному стороннику чистого спорта», — цитирует Хеллеланд «Би-би-си».

Ранее восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил, что восстановление прав РУСАДА окажет положительное влияние на отношение к российским спортсменам на международной арене/