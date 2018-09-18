Сезон итальянской Серии Б приостановлен до выяснения количества участников турнира

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Сезон итальянской Серии Б временно приостановлен до решения суда о точном количестве играющих в турнире команд, сообщает Football Italia.

Изначально сообщалось, что во втором по силе итальянском чемпионате будет принимать участие 19 команд, так как сразу три клуба — «Бари», «Авеллино» и «Чезена» — объявили о банкротстве. Лига Б заявила, что в новом сезоне освободившиеся места не будут заполняться новыми командами и начала сезон с 19 клубами, однако Федерация футбола Италии опротестовала это решение. Если 21 сентября суд вынесет решение о необходимости участия 22 команд, то 24 сентября будут названы клубы, которые займут в сезоне свободные места.

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Вместе с тем, остается непонятным, каким образом новые клубы смогут присоединиться к сезону, так как команды Серии Б уже провели 2-3 матча в новом году.

Ранее сообщалось, что экс-владелец итальянского «Милана» Сильвио Берлускони задумался о возвращении в итальянский футбол.