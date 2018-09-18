Стали известны подробности гибели пятикратной чемпионки Европы по кикбоксингу

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Ольга Каратеева, мать погибшей пятикратной чемпионки Европы Дианы Каратеевой, рассказала о смерти дочери, передает «Советский спорт».

В своем официальном аккаунте в социальной сети «Одноклассники» Ольга Каратеева выложила фотографию дочери, под которой рассказала об обстоятельствах ее гибели.

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«Сегодня мне задают много вопросов по поводу трагической смерти доченьки. Она топила печь. Потом, видимо, заснула, а когда проснулась, то уже не было сил открыть дверь...» — написала она.

23-летняя Диана Каратеева была обнаружена мертвой у себя дома в Хакасии 16 сентября. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Каратеева является победителем и призером всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом она состояла в национальной сборной России.

Ранее сообщалось, что 41-летний ветеран UFC умер от рака.