23-летняя чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мертвой
В Хакасии найдена мертвой известная российская спортсмена и пятикратная чемпионка Европы Диана Каратеева, сообщает «Советский спорт».
Как информирует официальный сайт Министерства спорта республики Хакасия, тело 23-летней Каратеевой было обнаружено 16 сентября ее друзьями в собственном доме в Абакане. Приехавшие на место трагедии сотрудники реанимационный бригады констатировали смерть спортсменки.
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По предварительным данным, причиной гибели Каратеевой стало отравление угарным газом.
Каратеева является победителем и призером всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом она состояла в национальной сборной России.
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