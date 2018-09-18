23-летняя чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мертвой

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В Хакасии найдена мертвой известная российская спортсмена и пятикратная чемпионка Европы Диана Каратеева, сообщает «Советский спорт».

Как информирует официальный сайт Министерства спорта республики Хакасия, тело 23-летней Каратеевой было обнаружено 16 сентября ее друзьями в собственном доме в Абакане. Приехавшие на место трагедии сотрудники реанимационный бригады констатировали смерть спортсменки.

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По предварительным данным, причиной гибели Каратеевой стало отравление угарным газом.

Каратеева является победителем и призером всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом она состояла в национальной сборной России.

Ранее сообщалось, что 41-летний ветеран UFC умер от рака.